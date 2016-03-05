تقرير في الجول - هل وجد روما مثلث الرعب؟ صلاح والشعراوي وبيروتي يجيبون

عانى روما كثيرا في الناحية الهجومية مع مدربه السابق رودي جارسيا ومع قدوم لوتشيانو سباليتي هل وجد فريق العاصمة الإيطالية مثلث الرعب الخاص به؟ ثلاثي الهجوم يرد.

واكتسح روما منافسه فيورنتينا يوم الجمعة بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وشهدت المباراة تألق محمد صلاح وتسجيله لهدفين وصناعة آخر، فيما سجل ستيفان الشعراوي هدفا وصنع آخر، وسجل دييجو بيروتي هدفا وصنع آخر أيضا.

روما مع رودي جارسيا في آخر 10 مباريات له في كل المسابقات لم يسجل سوى 10 أهداف فقط، أي بمعدل هدف في المباراة الواحدة فقط.

لكن مع جارسيا تحول هجوم روما لإعصار مدمر والفضل يعود للثلاثي صلاح والوافدين الجدد الشعراوي وبيروتي، فقد سجل الذئاب في 10 مباريات 23 هدفا، أي بمعدل 2.3 هدف في المباراة الواحدة.

فهل وجد روما مثلث الرعب الخاص به؟ ثلاثي الهجوم الوهمي لسباليتي يجيبون.

خاض الثلاثي سويا خمس مباريات مع روما سجل الفريق خلالها 14 هدفا فما هي مساهمات الثلاثي فيها؟

صلاح سجل في الخمس مباريات تلك أربعة أهداف وصنع هدفين.

الشعراوي سجل أربعة أهدف وصنع هدفين.

بيروتي سجل هدفين وصنع مثلهما.

أي من أصل 14 هدفا سجلها هجوم روما خلال تلك الخمس مباريات كان نصيب الثلاثي هو 10 أهداف.

ومنذ انتقال الشعراوي وبيروتي بشكل عام لروما في الانتقالات الشتوية الأخيرة سجل الذئاب 23 هدفا سجل منهم الثلاثي 11 هدفا.

فهل نجح سباليتي مرة أخرى مع روما بتكتيك المهاجم الوهمي الذي اتبعه مع الفريق في ولايته الأولى عندما كان ذلك في أوج تألق فرانشيسكو توتي ولكن تلك المرة مع صلاح والشعراوي وبيروتي؟