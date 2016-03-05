فيديو| «تاجرة تموين» تبكي لنقص هامش الربح.. و«الوزارة»: الصرف لسة يوم 10 في الشهر

قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تعاقدت على 105 ألف طن زيت، لسد العجز، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الزيت في المنافذ تنتهي يوم 20 مارس الجاري.

وردًا على مواطنة من تجار التموين، تقدمت بشكوى حول نقص هامش الربح، إلى برنامج (عين على البرلمان)، المذاع على قناة الحياة2، ويقدمه الإعلامي شريف بركات، اليوم، السبت، أكد (دياب) أن هامش الربح يتعلق بسلع فارق نقاط الخبز، وهامش الربح بها “كبير”، وبعض التجار تتجاوز مبيعاتهم 150 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن صرف الربح يوم 10 من كل شهر، مضيفا: “انتي لسة مأخدتيش الربح عشان تتكلمي”.

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