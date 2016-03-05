أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

فيديو| «تاجرة تموين» تبكي لنقص هامش الربح.. و«الوزارة»: الصرف لسة يوم 10 في الشهر

Google+ Print
فيديو| «تاجرة تموين» تبكي لنقص هامش الربح.. و«الوزارة»: الصرف لسة يوم 10 في الشهر فيديو| «تاجرة تموين» تبكي لنقص هامش الربح.. و«الوزارة»: الصرف لسة يوم 10 في الشهر

أرشيفية

قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة ، إن الوزارة تعاقدت على 105 ألف طن زيت، لسد العجز، مشيرًا إلى أن أزمة نقص الزيت في المنافذ تنتهي يوم 20 مارس الجاري.

وردًا على مواطنة من تجار التموين، تقدمت بشكوى حول نقص هامش الربح، إلى برنامج (عين على البرلمان)، المذاع على قناة الحياة2، ويقدمه الإعلامي شريف بركات، اليوم، السبت، أكد (دياب) أن هامش الربح يتعلق بسلع فارق نقاط الخبز، وهامش الربح بها “كبير”، وبعض التجار تتجاوز مبيعاتهم 150 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن صرف الربح يوم 10 من كل شهر، مضيفا: “انتي لسة مأخدتيش الربح عشان تتكلمي”.

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو

في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد

فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد

منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»

منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»