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سفير قبرص : ندوة كلية اللغات بالأزهر «مبادرة حسنة».. ونهدف إلى تحقيق السلام

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سفير قبرص : ندوة كلية اللغات بالأزهر «مبادرة حسنة».. ونهدف إلى تحقيق السلام سفير قبرص : ندوة كلية اللغات بالأزهر «مبادرة حسنة».. ونهدف إلى تحقيق السلام

السفير القبرصي بالقاهرة، سوتوس ليا سيدس

قال السفير القبرصي بالقاهرة، سوتوس ليا سيدس، اليوم السبت، إن الندوة التي نظمتها كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر في مدينة نصر، تحت عنوان “شعراء العصر الحديث المصريون واليونانيين” هي ”مبادرة حسنة” لأنها تربط باليونان وقبرص، لافتًا إلى أن الحضارة والتاريخ يربط الدول الثلاث بعضهما ببعض.

وأضاف “سيدس”، خلال كلمته بالندوة: “نحن نعيش في هذه اللحظة معتمدين على تاريخنا حتى ننطلق بعد ذلك للمستقبل، لافتًا إلى أن الدول الثلاثة يحاولون التقدم سويًا معتمدين على الروابط التاريخية، وهو ما أدركته قيادات الدول الثلاثة في الآونة الأخيرة”.

وأشار السفير القبرصي إلى أن هذا الترابط هدفه تحقيق السلام وإحياء عناصر الثقافة والتنوع الاقتصادي للنهوض بمستقبل “اليونان، قبرص، مصر”.

المراسل – عمر عبدالناصر

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