الصحة: إضافة أدوية جديدة تعالج 8 أمراض ضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان انه تم إضافة أدوية جديدة إلى قرارات العلاج على نفقة الدولة، خلال الفترة من 19 سبتمبر 2015 وحتى منتصف فبراير الماضي، لافتا الى ان هذه الادوية شملت أمراض سرطان الثدي ،التصلب المتناثر والأورام الليمفاوية، سرطان الأنسجة الرخوة ، سرطان القولون ، سرطان الكلي وقصور الشريان التاجي والدعامات الدوائية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إضافة عقار " انترفيرونبيتاA1 " لمرضى إلتهاب الأعصاب المتناثر " MS " ، وعقار " ريتوكسيماب " لعلاج الأورام الليمفاوية ، وعقار " إيماتينيببيتا " لعلاج سرطان الأنسجة الرخوة ، وعقار " تراستوزوماب " لعلاج سرطان الثدي.

كما تم إضافة عقار " ايماتينيببيتا " لعلاج سرطان القولون ، وعقار " سونيتنيب " لعلاج سرطان الكلى ، كما تم الموافقة على إجراء توسيع بالبالون وتركيب دعامات عادية ودوائية وجراحة قلب مفتوح وتدخل جراحي لتغيير الشرايين التاجيه لمرضى الشريان التاجي.

واشار الى انه تمت الموافقة على إجراء التدخلات الجراحية لتغيير صمام لمرضى الالتهاب بالصمام الميترالي الصناعي ، ضيق و ارتجاع بأي من صمامات القلب ، بالإضافة إلى الموافقة على علاج بيولوجي"انفليكسيماب " لمرض " كرونز " الغير مستجيب للأدوية التقليدية.

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