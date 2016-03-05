وزير السياحة: مصرع "ريجينى" لا يعكس الشخصية المصرية المتسامحة

قدم هشام زعزوع وزير السياحة، تعازى مصر شعبًا وحكومة فى مصرع الشاب الإيطالى جوليو ريجينى بالقاهرة، مؤكدًا خلال قداس ذكرى الأربعين لريجينى، أن اللحظة حزينة جدًا.

وأضاف، فى كلمته بكنيسة سان جوزيف، خلال القداس، مصر كلها شعبًا وحكومة تشعر بالآسف تجاه ما حدث لريجينى من حادث آليم، وما جرى لا يعكس الشخصية المصرية المتسامحة المضيافة التى تستضيف كل من يأتى إليها.

وتابع: ننقل من مصر خالص تعازينا لفقد ريجينى، ونرجو من الله أن يلهمهم الفقد والسلوان، ونحن والشعب الإيطالى سنتجاوز هذه المحنة، وواجب علينا تقديم التعازى، مؤكدًا "كان ريجينى شخصًا يعيش معنا له ما لنا وعليه ما علينا".

أما إيهاب موسى رئيس ائتلاف دعم السياحة، فوصف مقتل ريجينى بالمحاولة الفاشلة لاغتيال العلاقات المصرية الإيطالية، معربًا عن ثقته بنتائج لجان التحقيق المشتركة.