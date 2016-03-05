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لمرضى ضغط الدم.. متزودهاش فى صفار البيض

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لمرضى ضغط الدم.. متزودهاش فى صفار البيض لمرضى ضغط الدم.. متزودهاش فى صفار البيض
البيض من المأكولات الهامة، وله فوائد عديدة تجعله من الأطعمة المفيدة بسبب نسب البروتين التى تحتوى عليها كل بيضة، بجانب الكثير من الفيتامينات كفيتامين أ.

ولكن يجب أن يحذر مرضى ضغط الدم المرتفع من تناوله بكثرة، وهذا ما يؤكد عليه الدكتور محمد بخيت استشارى الأمراض الباطنة والسكر، موضحا أن صفار البيض بالفعل يحتوى على نسبة عالية من الكولسترول وهو ما قد يضر بمرضى الكولسترول، وكذلك مرضى ضغط الدم المرتفع أيضا.

وتابع استشارى الأمراض الباطنة حديثه موضحا أن صفار البيضة يحتوى أيضا على نسبة ليست بقليلة من ، مما يزيد من نسب الدهون المتراكمة وكذلك معدل الكوليسترول بشكل عام، وهو ما يضر المرضى اللذين يعانون من مشكلات بالشرايين، وكذلك من يعانون من ارتفاع ضغط الدم الذى تزيد معدلاته، كما يضر من يعانون من النوبات القلبية ومرضى القلب بشكل عام.

لذا ينصح استشارى الباطنة بضرورة أن يقنن المرضى من تناول البيض بطرق طهيه المختلفة وخاصة المقلي، بحيث لا تتعدى النسبة عن بيضتين أسبوعيا أو بيضة وهذا أفضل كثيرا، فهو يقيهم من مشكلات الضغط وارتفاعه، وكذلك من تكون زيادة الدهون الثلاثية أيضا.


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