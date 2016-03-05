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فيديو| النائب حاتم باشات: بعض أمناء الشرطة يتقاضون رواتب من 5000 إلى 7500 جنيه

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فيديو| النائب حاتم باشات: بعض أمناء الشرطة يتقاضون رواتب من 5000 إلى 7500 جنيه فيديو| النائب حاتم باشات: بعض أمناء الشرطة يتقاضون رواتب من 5000 إلى 7500 جنيه

أرشيفية

قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، إن هناك 360 ألف نائب في ، تتراوح مرتبات بعضهم من 5 آلاف إلى 7500 جنيه، ويتقاصون حافز 300 %، وخاصة في الإدارات المتميزة، على حد قوله، مشيرا إلى أن هناك 90 % من الأمناء يتقاضون رواتب من 1500 إلى 2000 جنيه ويعملون في إدارات تتعامل مع المواطنين بشكل مباشر.

وأضاف النائب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج (عين على البرلمان)، المذاع على قناة الحياة2، ويقدمه الإعلامي شريف بركات، اليوم، السبت، أن التشريعات الجديدة لضبط الأدء الأمني، يجب أن تشمل تغليظ العقوبات بما يتناسب مع المخالفات والتجاوزات التي شهدتها الفترة الأخيرة.

وأكد عضو مجلس النواب أن جهاز الشرطة عنصر وطني جدا، ولا يمكن إنكار دوره وتضحياته في سبيل حفظ أمن الوطن واستقراه، ولا يمكن التقليل من شأنه.

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