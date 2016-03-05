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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الزيتون» إلى 23 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الزيتون» إلى 23 مارس تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية الزيتون» إلى 23 مارس

المتهمون فى محاكمة خلية الزيتون

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، تأجيل محاكمة 25 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ “خلية الزيتون”، لجلسة 23 مارس ، للمرافعات.

كانت النيابة نسبت إلى المتهمين، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة “سرية الولاء والبراء” وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

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