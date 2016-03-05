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الجمهوري «بن كارسون» ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

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الجمهوري «بن كارسون» ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية الجمهوري «بن كارسون» ينسحب من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية

الجمهوري بن كارسون

أعلن المرشح الجمهوري، بن كارسون، انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية ،التي ستجري في نوفمبر المقبل.

وأوضح بن كارسون، جراح الأعصاب المتقاعد، في كلمة له أمام “مؤتمر العمل السياسي المحافظ” الملتقى السنوي للمحافظين الأمريكيين في واشنطن، الليلة الماضية، إنه تخلى عن خوض السباق الرئاسي، قائلا: “هناك الكثير من الناس الذين يحبونني، ولكن لا يمنحونني أصواتهم، ورغم ذلك سأواصل عملي من أجل إنقاذ بلدي”.
> وكانت استطلاعات الرأي حسب “CNN” الأمريكية، التي جرت في أكتوبر 2015، أظهرت أن كارسون، في الفترة التي أطلق فيها حملته الانتخابية، كان على قدم المساواة مع دونالد (الأوفر حظا في الفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية)، غير أن الدعم الذي كان يحظى به بدأ يتراجع لاحقًا.

وفشل كارسون، في الحصول على نسبة أصوات جيدة في كافة الولايات التي أجريت فيها الانتخابات التمهيدية، يوم الثلاثاء الماضي المعروف بـ “الثلاثاء الكبير”، حيث تذيّل القائمة في عدة ولايات.

وتتضمن قائمة المرشحين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية، إلى جانب دونالد ترامب، كلا من تيد كروز، وماركو روبيو، وجون كاسيتش.

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أونا

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