أهالى قرية السيالة بدمياط يتضررون من مقلب عمومى لتجميع القمامة

اشتكى أهالى قرية السيالة التابعة لمركز دمياط، من تراكم وتجميع القمامة بمنطقة تجميع فى القرية، تمهيدًا لرفعها ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بقرية أبو جريدة.

وأكد أهالى القرية، أن شركة لتجارة الأراضى استغلت ذلك، وردمت جزءًا من مياه بحيرة تنيس لتجفيفها وبيعها أراضى،حيث إن مساحة بحيرة تنيس 107 أفدنة، التى تقع بين قرية السيالة وقرية العنانية مركز دمياط.

وأكد الأهالى أن الشركة، استولت على مساحات كبيرة بطرق غير قانونية ودون سند ملكية، ويتم بعد ذلك بيعها للمواطنين بعقود وهمية.

وأكد الأهالى المتضررون، أن ردم البحيرة بمخلفات القمامة تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والذباب والحشرات.

وطالب المتضررون محافظ دمياط بسرعة اتخاذ إجراءات لنقل مقلب القمامة من القرية، والتصدى للشركة المعتدية على أراضى البحيرة.

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