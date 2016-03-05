"أوقاف أسيوط": ختام دورة "تفكيك الفكر المتطرف" وانطلاق مجالس الإفتاء اليوم

اختتمت اليوم "السبت" فعاليات الدورة الأولى "تفكيك الفكر المتطرف" لـ25 إمامًا متميزًا من 5 محافظات بصعيد مصر ، بمركز الإعلام بوسط مدينة أسيوط.

وأعلن الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، عن انطلاق مجالس الإفتاء فى أسيوط، اليوم، عقب صلاة المغرب من مسجد ناصر بوسط مدينة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور عصام أنس الزفتاوى مدير عام الفتوى بأسيوط.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن دورة "تفكيك الفكر المتطرف"تأتى كثمرة فى مجال التنمية العلمية المستدامة للأئمة، بحسب الاتفاق الذى تم بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية.

وأوضح الشيخ محمد العجمى، أن إطلاق مجالس الإفتاء فى المساجد الكبرى بالمحافظات، وذلك للرد على التساؤلات والفتاوى من خلال أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والأئمة المتميزين الحاصلين على دورة الإفتاء، لحل مشاكل الجمهور ودفع الفكر المتشدد عن الفتوى والتيسير على الناس.

وأشار العجمى، إلى أن الدورة امتدت على مدار 5 أيام متواصلة، شارك فى فعاليتها مجموعة من علماء دار الإفتاء المصرية على رأسهم الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى والمستشار الأكاديمى للمفتى، والدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، والشيخ عصام أنس الزفتاوى، أمين الفتوى ومدير عام دار الإفتاء المصرية فرع أسيوط.

ودارت فعاليات الدورة حول تفكيك الفكر المتطرف من خلال تحليل بعض الفتاوى المتعلقة بالفكر التكفيرى والشاذ وبيان بعض أصوله التاريخية والفكرية فى إطار العملية الإفتائية والتى تحتاج بطبيعتها إلى تدريب متخصص مستمر وإلى تنمية علمية مستدامة وهو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية مع الكوادر العلمية المتخصصة والتى يتشكل منها فريق العمل بها.

- وزير الأوقاف يعلن إطلاق مجالس الإفتاء بالمحافظات والبداية من أسيوط