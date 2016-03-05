"صعوبات التعلم فى الصف الدراسى".. دورة تدريبية بجامعة قناة السويس

نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بجامعة قناة السويس دورة تدريبية بعنوان "صعوبات التعلم فى الصف الدراسى"، شارك فيها بعض معلمى مدارس الإسماعيلية بهدف تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التعامل مع التلاميذ التى لديها مشاكل فى صعوبات التعلم.

جاءت هذه الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف مصطفى محمد حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع وفاتن إبراهيم رئيس قسم بإدارة التدريب.

وحاضرت فى الدورة الدكتورة منال شمس الدين مدرس علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة القناة، والتى دارت محاورها حول الفرق بين مشكلات التعلم المختلفة وتعريف صعوبات التعلم وأسبابها وأنماطها والمظاهر العامة لذوى صعوبات التعلم، بالإضافة إلى بعض الحالات الدراسية كنماذج لذوى صعوبات التعلم والأدوات المستخدمة لتشخيص ذوى صعوبات التعلم واختبارات ذكاء واختبارات لتحديد الخصائص التشخيصية لهم وفى النهاية دور المعلم والأسرة فى مساعدة الطالب ذوى صعوبات التعلم.