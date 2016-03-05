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نواب الإسكندرية يحضرون ورشة عمل يرأسها وزير النقل بالإسكندرية

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نواب الإسكندرية يحضرون ورشة عمل يرأسها وزير النقل بالإسكندرية نواب الإسكندرية يحضرون ورشة عمل يرأسها وزير النقل بالإسكندرية
حضر حسنى حافظ وسمير البطيخى نائبا دائرة سيدى جابر وباب شرق، والنائب عمر الغنيمى، نائب دائرة الرمل، ورشة العمل المقامة بهيئة ميناء الإسكندرية التى يرأسها الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات .

وحضر أعضاء الغرف الملاحية والتوكيلات البحرية وأعضاء مجلس إدارة هيئة الميناء والنقل البحرى.

يذكر أن وزير النقل يرأس ورشة عمل بعد قليل، بعنوان "تحديث التشريعات من أجل تنمية وتعظيم الأسطول التجارى البحرى المصرى"، بالتعاون مع قطاع النقل البحرى وغرفة ملاحة الإسكندرية.

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