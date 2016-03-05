مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب ركن دراجة بخارية أمام محل فاكهة بالوراق

نشبت اليوم مشاجرة بالأسلحة النارية بين 5 أشخاص بسبب ركن دراجة بخارية أمام محل فاكهة بالوراق، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص وإطلاق أعيرة نارية.

وبالانتقال إلى محل الواقعة، كشفت التحريات أن عاملا يستقل دراجة بخارية وبصحبته آخر توقف أمام محل فاكهة، وعندما طلب منه صاحب المحل عدم التوقف بالمكان نشبت بينهما مشادة كلامية، استعان كل منهما بأنصاره وأطلقت الأعيرة النارية.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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