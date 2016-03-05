بالصور.. محامى تيمور السبكى يدفع بانتفاء القصد الجنائى وقصور التحقيقات

استمعت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، فى ثانى جلسات محاكمة تيمور السبكى، لأدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فى الاتهامات الموجهة إليه، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر ، ومرافعة المحامى عبد الناصر محمد دفاع المدعى بالحق المدنى والذى طلب بتعديل القيد والوصف مع التصعيد ضد الإعلام.

على جانب آخر دفع شادى عبد اللطيف، دفاع المتهم تيمور السبكى، بانتفاء القصد الجنائى واختلاف أقوال المبلغين وقصور التحقيقات.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرر إحالة تيمور السبكى إلى محكمة جنح أول أكتوبر، وتحديد جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمته على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج .

وأنكر تيمور السبكى الاتهامات الموجهة إليه وادعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات.

- بدء ثانى جلسات محاكمة تيمور السبكى فى قضية "سب سيدات مصر"