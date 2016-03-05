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بالصور.. مصرع طالب فى انقلاب سيارة بمصرف بالمنوفية

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بالصور.. مصرع طالب فى انقلاب سيارة بمصرف بالمنوفية بالصور.. مصرع طالب فى انقلاب سيارة بمصرف بالمنوفية
لقى طالب مصرعه غرقاً، منذ قليل، بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى انقلاب سيارة بمصرف، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود سعد رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد بمصرع "سيف الله محمد"، 18 عاما طالب ومقيم بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، غرقاً إثر انقلاب سيارة فى مصرف، تم نقله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة بمصرف بالمنوفية (1)

انقلاب سيارة بمصرف بالمنوفية (2)

انقلاب سيارة بمصرف بالمنوفية (3)


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