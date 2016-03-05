تقرير في الجول - 3 مدربين و4 لاعبين وسياسي.. أين أبطال دوري اللاهزيمة مع أرسنال الآن؟

قامت شبكة سكاي سبورتس بتسليط الضوء على تشكيلة فريق أرسنال موسم 2003-2004 والتي حازت على لقب الدوري الإنجليزي الذهبي بعد عدم تعرضهم لأي خسارة طوال ذاك الموسم الاستثنائي للجانرز.

أربعة لاعبين من ذاك الفريق مازالوا يمارسون كرة القدم بعد 12 عاما وثلاثة منهم اتجهوا إلى عالم التدريب بينما البقية وزعوا على أعمال قريبة من كرة القدم كالتحليل والتعليق وأخر اتجه إلى السياسة.

1-يانز ليمان:

بعد أن ترك أرسنال في 2008 وكرة القدم في 2011 أتجه إلى العمل كمحلل رياضي في إحدى القنوات الألمانية.

2-أشلي كول:

مسيرة كبيرة خاضها اللاعب بعد رحيله عن الأرسنال إلى تشيلسي ثم إلى روما قبل أن ينتهي به المطاف في لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي حيث يلعب حاليا.

3-سول كامبل:

اعتزل كرة القدم في 2011 في نيوكاسل وقرر بعدها الاتجاه إلى السياسة فعمل مع الحزب المحافظ قبل أن يفشل في الحصول على ترشح للمشاركة في انتخابات عمدة لندن.

4-كولو توريه:

رحل عن الجانرز إلى مانشستر سيتي قبل أن ينضم إلى ليفربول في بداية موسم 2013-2014 ومازال يلعب هناك حتى الآن

5-لاورن:

بعد ست سنوات في أرسنال أنتقل للعب في بورتسموث قبل أن ينهي حياته الكروية في كوردوبا الإسباني ويعمل حاليا محللا لمباريات الدوري الإسباني.

6-روبيتر بيريز:

النجم الفرنسي رحل عن أرسنال في 2006 وذهب إلى فياريال الإسباني قبل أن يعود إلى إنجلترا من بوابة أستون فيلا ويرحل من هناك إلى الدوري الهندي حيث أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا منذ أيام قليلة.

7-باتريك فيرا:

رحلة كبيرة للاعب الفرنسي فبعد أرسنال ذهب إلى يوفنتوس ثم إنتر ميلان وعاد إلى إنجلترا من بوابة مانشستر سيتي حيث أنهى حياته الكروية هناك.

واتجه فييرا إلى عالم التدريب فتولى المسئولية الفنية لفريق الشباب بالفريق السماوي قبل أن يذهب لتدريب نيويورك سيتي الأمريكي والمملوك أيضا لمجموعة سيتي الكروية.

8-جيلبرتو سيلفا:

ذهب من أرسنال إلى باناثانيكوس اليوناني ثم جريميو البرازيلي وأخيرا أتليتكو مينيرو حيث أنهى مسيرته هناك في 2015.

ويسعى سيلفا حاليا إلى بدء عمله كمستشار شخصي للاعبين والأندية والمنتخبات.

9-فريدي ليونبيرج:

بعد تركه لأرسنال من أجل وست هام ظل يتنقل في أمريكا واليابان قبل أن تجبره إصابة في الظهر على إلغاء تعاقده مع فريق هندي والتوجه إلى لندن في يناير 2016 لبدء مسيرته كمدرب لفريق الناشئين تحت 15 عاما في أرسنال في إطار سعيه للحصول على رخصة الاتحاد الأوروبي لمزاولة مهنة التدريب.

10-هنري:

مسيرة كبيرة أخرى لأبرز لاعب في تشكيلة أرسنال التي لا تقهر حيث رحل إلى برشلونة ومن بعده نيويورك ريد بولز الأمريكي حيث أعتزل هناك في 2014.

ومنذ اعتزاله يعمل هنري كمحلل رياضي أيضا في شبكة سكاي سبورتس.

11-دينيس بركامب:

بعد مسيرة مميزة لأكثر من 10 سنوات في أرسنال وتمثال خارج ملعب الإمارات فبيركامب يقدم مسيرة تدريبية رائعة حاليا في إطار عمله كمساعد لفرانك دي بوير في تدريب أياكس الهولندي.

أسماء أخرى تستحق الذكر:

13-خوسيه أنطونيو رياس:

مازال الجناح الإسباني يلعب كرة القدم حتى الآن في إشبيليه الإسباني وشارك رياس في 13 مباراة في الموسم الاستثنائي وسجل خلالهم هدفين.

14-جايل كليشي:

الظهير الأيسر الفرنسي الذي كان شابا يافعا في ذاك الموسم ولم يشارك سوى في 12 مباراة منهم 7 كأساسي يلعب حاليا مع مانشستر سيتي في إطار سعيه لإضافة بطولة دوري إنجليزي أخرى إلى إنجازاته.

15-سيلفان ولتورد:

ثلاثة أهداف في 8 مشاركات في الموسم الاستثنائي تجعلك واحدا من المشاركين في

الإنجاز، ولترود يعمل سفيرا للنسخة الفرنسية من لعبة "جولف كرة القدم".