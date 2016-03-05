المدعي في قضية «سب نساء الصعيد» يطلب ضم خيري رمضان ومالك قنوات cbc كمتهم

مراسل – ONA:

استمعت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم السبت، لدفاع المدعي بالحق المدني في محاكمة تيمور السبكي، أدمن صفحة “يوميات زوج مطحون” عبر “فيسبوك” لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وطالب المدعي بالحق المدني ضم الإعلامي خيري رمضان، ومحمد الأمين مالك قنوات cbc كمتهم بالقضية.

فيما دفع شادي عبد اللطيف محامي تيمور السبكي، بانتفاء القصد الجنائي للمتهم، واختلاف العرائض المقدمة من المبدعين عما ورد بتحقيقات النيابة العامة.

وكان المتهم اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بما قاله في برنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، ولم يشكك في صحة الـ”cd” الخاص بها، ولكنه أنكر أنه يقصد الإساءة لنساء الصعيد، وأن كلامه تم فهمه بشكل خاطئ.

كان المستشار أحمد عبد الباقي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد اعد مذكرة بإحالة تيمور السبكي أدمن صفحة يوميات زوج مطحون إلى محكمة الجنح على خلفية التصريحات التي أدلى بها في برنامج “ممكن”، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان على فضائية cbc، بتهمه بث أخبار كاذبة، وإشاعة الفزع بين المواطنين، وتكدير السلم العام وذلك عقب انتهاء النيابة من سماع أقوال اثنين من المبلغين الذين وصل عددهم إلى 9 أشخاص.