انقلاب سيارة وقود وتوقف حركة المرور بطريق مصر إسكندرية الزراعى بالقليوبية

توقفت الحركة المرورية بطريق "إسكندرية ـ الزراعى" بالقليوبية، اتجاه القاهرة، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة "فنطاس" محملة بمواد بترولية، فى مطلع الطريق الدائرى.

انتقلت قوات المرور، والحماية المدنية، وتم الاستعانة بلودر لرفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

تلقى اللواء هشام عبدالصمد مدير إدارة المرور بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والطرق، لرفع آثار الحادث، وتم الاستعانة بلودر ولإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

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