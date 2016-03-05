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مصدر بـ"تشريع مجلس الدولة": جارى تحديد جلسة لمناقشة تعديلات قانون الشرطة

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مصدر بـ"تشريع مجلس الدولة": جارى تحديد جلسة لمناقشة تعديلات قانون الشرطة مصدر بـ"تشريع مجلس الدولة": جارى تحديد جلسة لمناقشة تعديلات قانون الشرطة
يناقش قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت مشروع أحكام قانون السفر بالسكك الحديدية.

وقال مصدر بقسم التشريع ل"اليوم السابع" إن التعديل الخاص ببعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، ورد لقسم التشريع مساء يوم الخميس الماضى فى أواخر ساعات العمل، وبعرضه حاليا على رئيس قسم التشريع لاتخاذ الإجراءات وتحديد جلسة لمراجعته وصياغته وإرساله لمجلس الوزراء مرة أخرى، ومن ثم عرضه علي مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن القانون سيناقش خلال الأسبوع الجارى بمجرد تحديد جلسته.

وأشار المصدر إلى أن التعديلات المقترحة فى القانون تستهدف تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، والارتقاء بإداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الامن والامان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة فى تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشرى وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات ايضاً وضع نظام للحوافز والمكافأت للملتزمين.


>- الحكومة توافق على تعديل قانون الشرطة ولجنة وزارية لمراجعة الصيغة النهائية

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مصر 365

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