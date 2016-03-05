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مدير الإدارة العامة للمرور السابق بـ«فض النهضة» : الاعتصام وقف حالة المرور

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مدير الإدارة العامة للمرور السابق بـ«فض النهضة» : الاعتصام وقف حالة المرور مدير الإدارة العامة للمرور السابق بـ«فض النهضة» : الاعتصام وقف حالة المرور

اعتصام النهضة (أرشيفية)

مراسل – ONA:

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، إلى أقوال اللواء سعيد طعيمة، مدير الإدارة العامة للمرور السابق، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة”.

وقال الشاهد إن اعتصام النهضة تسبب فى توقف حالة المرور بشارع النهضة بالكامل وشارعى ثروت ومراد ، وشارع الجامعة، لخروج المعتصمين فى مظاهرات عديدة إلى ميدان الجيزة.

وعن يوم فض الاعتصام قال “طعيمة” إنه قام بعمل طرق بديلة، بمحيط مديرية أمن الجيزة وكوبرى الجامعة، كما تم توفير عددا من الأتوبيسات للخروج الأمن للمعتصمين.

 

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