قتل وإصابة 63 جنديًا بالجيش الليبي جراء الاشتباكات ببنغازي

لقى 11 جنديا بقوات الجيش الليبي مصرعهم وأصيب 52 آخرون خلال الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة و”تنظيم داعش” بمحاور القتال المختلفة ببنغازي خلال الأسبوع الماضي .

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة فاديا البرغثي، في تصريح ظهر اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل جثامين 11 جنديا بقوات الجيش و52 جريحا خلال الأسبوع الماضى جراء الاشتباكات بمحاور القتال ببنغازي.

وأضافت البرغثي أن الجثامين عرضت على الطب الشرعي الذي صرح بدفنها،لافتة إلى أن الجرحى إصاباتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة قدمت لهم الإسعافات الأولية وهناك حالتان تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

وأشارت إلى أن أغلب ضحايا الاشتباكات الذين استقبلهم المستشفى خلال الأسبوع قضوا بسبب الألغام الأرضية والعبوات الناسفة.