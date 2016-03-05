بعد قرابة العامين إيقاف.. سواريز يعود لقائمة أوروجواي لمواجهة البرازيل

رفض إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك الرد على بيان ألتراس وايت نايتس بخصوص شهادته في حادثة الدفاع الجوي.

وأصدرت رابطة "ألتراس وايت نايتس" المنتمية لنادي الزمالك بالأمس الجمعة، بيانا يقولون فيه أنه نص شهادة إسماعيل يوسف في تحقيقات حادثة الدفاع الجوي.

" دول بلطجية مش جماهير النادي، يوم الماتش كانوا بيكسروا العربيات اللي في الشارع، سيادة المستشار برئ و ممنعش التذاكر عن ... Posted by Ultras White Knights UWK on Friday, March 4, 2016

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات للصحفيين ردا على ذلك البيان: "لن أرد عليهم ولا أهتم بأقوالهم، من أهان الراحل إبراهيم يوسف من قبل يمكنه فعل أي شيء".

إسماعيل يوسف أتبع "أنا أعمل في نادي الزمالك من أجل النادي والجمهور، وهدفي الوحيد هو إسعاد الجمهور وتحقيق البطولات بمعاونة إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف "التاريخ سيذكر من صنع الإنجازات للنادي، ولن يذكر من يسيئوا لإسم الزمالك، ولن أرد على بيان مدفوع الأجر".