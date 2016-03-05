7 نصائح لتصميم "ديكورات" ركن المطالعة

لا تخلو البيوت من الكتب والصحف والمجلات، لذا يحلو تصميم غرفة مخصصة للمطالعة إذا توفرت لديك المساحة. "سيدتي. نت" يطلع من مهندسة الديكور كارلا منذر، على أبرز النصائح لــ "ديكورات" غرفة المطالعة:

- اطلي جدار الغرفة الرئيس بأحد الألوان الهادئة، كالبيج ومشتقاته مثلاً، وذلك بهدف إضفاء لمسة محببة في الأرجاء ضمن أجواء السكينة المريحة للأعصاب.

- اهتمي بتوفير مساحة التخزين بهدف توضيب الكتب بشكل أنيق، فغالباً ما يتمّ تثبيت الرفوف المفتوحة على الجدران على أن تتراوح المساحة بينها من 30 إلى 60 سنتيمتراً، حسب أحجام الكتب، بالإضافة إلى تصميم الدرف المغلقة أسفل الجدار.

- اختاري الرفوف المصنوعة من أحد أنواع المعادن، خصوصاً إذا كانت الغرفة عصرية. إشارة إلى أن الرفوف المصنوعة من الزجاج لا تتحمّل ثقل الكتب، وتجذب الغبار!

- ضعي طاولة المكتب وسط الغرفة، أو دعيها تتكئ على أحد الجدران، على أن تعلو حوالي 73 سنتيمتراً عن الأرض.

- زيني أحد الجدران بمجموعة من اللوحات، أو الشهادات عليه.

- ثبتي وحدات الإضاءة ضمن الرفوف، بغية تسليط النور على الكتب، وإضفاء لمسة جمالية على الغرفة. ولا مانع من وضع "أباجور" على طاولة المكتب.

- اختاري "الباركيه" للأرضية.

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