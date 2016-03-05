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أهالى يطالبون بالإعدام للمتهم بقتل سائق الدرب الأحمر عقب انتهاء محاكمته

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أهالى يطالبون بالإعدام للمتهم بقتل سائق الدرب الأحمر عقب انتهاء محاكمته أهالى يطالبون بالإعدام للمتهم بقتل سائق الدرب الأحمر عقب انتهاء محاكمته
تجمهر العشرات من أهالى سائق الدرب الأحمر "دربكة" الذى قتل بيد رقيب شرطة أمام محكمة التجمع الخامس، عقب انتهاء جلسة محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتله، و أمرت المحكمة بتأجيل محاكمته لجلسة 7 مارس لسماع الشهود.

وردد المواطنون هتافات تطالب بإعدام رقيب الشرطة أبرزها " الدم بالدم" الإعدام الإعدام ، مطالبين بالقصاص والموت و رفضهم لأى تعويض مادى.

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- تأجيل محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر لجلسة 7 مارس
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