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توقف حركة المرور بسبب انقلاب مقطورة أعلى دائرى المريوطية

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توقف حركة المرور بسبب انقلاب مقطورة أعلى دائرى المريوطية توقف حركة المرور بسبب انقلاب مقطورة أعلى دائرى المريوطية
تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية اليوم، فى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات للمتجه من مناطق الجيزة و فى طريقه فى الاتجاه إلى طريق إسكندرية الصحراوى، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.


>- فى خطة مرورية... مرور الجيزة: تركيب 80 كاميرا بتقاطعات ومحاور المحافظة لمتابعة حركة السيارات

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