تيمور السبكى يستقوى بصحف بريطانية خلال جلسة محاكمته بقضية "سب نساء مصر"

استمعت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، إلى أقوال تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خلال جلسة محاكمته بالاتهامات الموجهة إليه، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر ، الذى قال إنه تلقى اتصالا تليفونيا من جريدة التلجراف البريطانية، أخبروه فيها أنه ضحية وأنه يواجه قمع وتكميم أفواه.

وأضاف "تيمور"، أنه رد على تلك الاتهامات بأن موقفه فى مصر يهدف إلى تهدئة الرأى العام، وأنه لم يخطى فى شىء، وأن قضيته قد تستغل لتشويه صورة مصر فى الخارج، وأنه لن يرضى أن يكون بمثابة خنجر مسموم فى ظهر الوطن.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر إحالة تيمور السبكى إلى محكمة جنح أول أكتوبر، وتحديد جلسة 27 فبراير الماضى لنظر أولى جلسات محاكمته، على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج.

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وادعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات.

- بدء ثانى جلسات محاكمة تيمور السبكى فى قضية "سب سيدات مصر"