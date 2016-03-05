اشرب فاكهة وخضار.. لو بتنسى تشرب خطوات لحصول جسمك على الماء الكافى

المياه عنصر مهم للحياة ولصحة الجسم، وهناك الكثيرون لا يشربون كميات كافية من الماء مما يؤثر عليهم ويعرض صحتهم للخطر.

ويقدم الموقع الأمريكى "wikihow"، بعض النصائح والخطوات التى تساعد فى حصول الجسم على الماء بشكل كافٍ، وتشمل ضرورة شرب كوب من الماء قبل النوم وعند الاستيقاظ، وأشار الموقع إلى أنه يمكن الحصول على الماء من الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من المياه كالبطيخ والكرفس والخيار والخس.

وأضاف أنه يجب شرب كوب من الماء مع كل وجبة، خاصة إذا كنت تحاول فقدان الوزن، حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين يشربون كوبين من الماء قبل تناول وجبات الطعام يتخلصون من الوزن عن غيرهم الذين لا يفعلون ذلك.

وتابع أنه، إذا كنت تعمل فيجب أن تحتفظ بزجاجة مياه معك، لأن شرب الكثير من الماء يعمل على تجديد الدورة الدموية فى الجسم، مضيفا أنه من الضرورى الحصول على الماء من المشروبات الأخرى كالعصائر الطازجة مثل عصير البرتقال والسوائل الأخرى الصحية وليس المشروبات الكحولية والصودا، لأن الماء له العديد من الفوائد الصحية للجسم.

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