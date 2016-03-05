تحليل في الجول - ياسر رضوان: مارتن يول دافع معنوي للاعبين.. وأتمنى ألا يغير كثيرا في التشكيل

يرى ياسر رضوان نجم الأهلي السابق ومدرب نادي جمهورية شبين الحالي أن وجود مارتن يول على دكة البدلاء في مباراة الفريق أمام مصر للمقاصة سيكون في مصلحة الفريق الأحمر.

الأهلي يلتقي مع مصر للمقاصة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري.

وقال ياسر رضوان في تصريحات لـ FilGoal.com: "وجود مارتن يول مهم جداً لمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لإخراج أفضل ما لديهم".

رضوان أتبع " المقاصة يملك جهاز فني محترم ويسعى لتعويض هزته الأخيرة أمام سموحة".

وأضاف "هزيمة المقاصة أمام سموحة في مصلحة الأهلي، وأتمنى ألا يقوم مارتن يول بتغييرات كبيرة في التشكيل لان الوقت مبكر لكي يتعرف على القدرات الحقيقية لكل لاعب".

وأتم "أنصح باللعب من الأطراف وضرورة إرسال عرضيات عديدة لأن الأهلي في الفترة الأخيرة لا يسجل كثيراً من العرضيات وأنصح ظهيري الجنب بإتقان العرضيات لمساعدة الهجوم على التسجيل منها خاصة لو بدأ عمرو جمال أو إيفونا المباراة".