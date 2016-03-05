السيد حمدي يتحدث لـ في الجول عن: رسالة إيهاب جلال قبل لقاء الأهلي.. وهل يحتفل إذا سجل هدفا

"مباراة صعبة للغاية ولكنها في النهاية بثلاث نقاط فقط" هكذا تحدث السيد حمدي مهاجم مصر المقاصة عن ملاقاة فريقه السابق يوم السبت.

ويحل المقاصة ضيفا على الأهلي بملعب برج العرب لملاقاته لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

وتحدث السيد حمدي لـFilGoal.com قائلا:"الأهلي يرغب في الاستمرار على المنافسة في الدوري وعدم تقليل الفارق مع الزمالك".

وأكمل"هنا تكمن صعوبة المباراة ولكنها في النهاية بثلاث نقاط فقط مثل كل مباريات الدوري".

وكشف السيد حمدي عن رسالة إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة الأخيرة للاعبين قبل المباراة قائلا:"لقد قال لنا أنه لا بديل عن الفوز على الأهلي خاصة بعد الهزيمة أمام سموحة".

وأردف"إيهاب جلال أكد إنه بصرف النظر عن اسم المنافس وقوته فإننا سنبدأ المباراة من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط".

وأكمل مهاجم الأهلي السابق"أتمنى أن أكون أساسيا وأن أسجل هدفا بالطبع".

وأتم"إذا ما سجلت هدفا ساكون سعيدا، لكن لن أحتفل نظرا لارتباطي بجماهير الأهلي".