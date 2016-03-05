الأهلي: عماد متعب جاهز لمواجهة ريكارتيفو

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن عماد متعب مهاجم الفريق بات جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية مع اللاعبين.

ويغيب عماد متعب منذ فتارة طويل بسبب الإصابة، ويغيب عن المشاركة من قبل مباراة الزمالك في الدوري.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين: "عماد متعب جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، وبالتالي سيكون متاحا للسفر إلى أنجولا".

خالد محمود أتبع "أجرينا أشعة على متعب، وأثبتت أنه تخلص من آلام العضلة الخلفية التي كان يعاني منها، ومن ثم بات جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق".

وأتم "من ناحية أخرى، فمازال محمد نجيب في مرحلة الاستشفاء، وبالتالي فلن يلحق بمباراة ريكارتيفو المقبلة".