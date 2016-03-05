إصابة مأذون بطلق ناري في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

مراسل «ONA»:

أصيب مأذون قرية الحسينات، بمركز أبوتشت التابع لمحافظة قنا اليوم السبت، بطلق ناري، في مشاجرة بسبب خلافات عائلية بالقرية.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارًا بإصابة “عثمان . م . ا ” 50 سنة مأذون، بطلق ناري، بسبب وجود خلافات عائلية بقرية الحسينات.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز أبوتشت، أن سبب الخلافات بسبب اتهام شقيق زوجة المصاب بسرقة دراجة بخارية من نجل عمه، وعندما دخل لحل المشكلة نشبت مشادات كلامية تطورت لاستخدام الأسلحة النارية مما أدى إلى إصابة المجني عليه وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.