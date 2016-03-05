القاضي عن «المستريح»: تملكته شهوة المال وتآمر الشيطان على عقله

وجه المستشار “عبد الناصر أبو سحلي” ، رئيس محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية ، التي أدانت رجل الأعمال “أحمد مصطفى” الشهير بـ”المستريح” اليوم ، كلمة علق بها على موضوع الدعوى.

> وقالت المحكمة إن المتهم قد تملكته شهوة المال و تآمر الشيطان على عقله، فاستولى على أموال المجني عليهم وبما يٌقدر بـ 266 مليون و 342 ألف جنيه بحجة توظيفها بالمخالفة للقانون، ليضيف بأن “المستريح” لم يرعى حقوق المجني عليهم وعصف بأحلامهم البسيطة في حياة كريمة وعانوا من الحسرة والندم فلجئوا للنيابة العامة والتي وصفها بـ”ملاذ المجتمع” فقدمته للمحاكمة.

القاضي بناشد المواطنين باستثمار أموالهم في البنوك الوطنية: أكثر أمانًا

وناشد القاضي، خلال كلمته، المواطنين باستثمار أموالهم في البنوك الوطنية حيث الأمان وكذلك لكون الاقتصاد الوطني أولى.

وقال القاضي في مستهل نطقه بالحكم، إن إصداره يأتي لتطهير المتهم من دنس جريمته، حيث قضت بمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً وتغريمه 150 مليون جنيه وإلزامه برد مبلع 266 مليون جننيه للمودعين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 53 مليون 843و الف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام.