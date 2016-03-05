فلسطيني يعرض منزله للبيع لشراء نمر

عرض هاو فلسطيني منزله للبيع ليتمكن من جمع مبلغ 23 ألف دولار أمريكي لشراء نمر أسترالي من إحدى حدائق الحيوان الخاصة في جنوب قطاع غزة.

وقال الجمل (55 عاماً) المولع بتربية الحيوانات المفترسة، إنه يهوى تربية تلك النوعية من الحيوانات وخوض المغامرة معها.

> وأضاف أنه “متحمس لشرائه لأنه نوعية نادرة وغريبة، وهو الوحيد من فصيلته في قطاع غزة”.

وتابع، الرجل الذي يتمتع ببعض الجرأة لترويض تلك الحيوانات أنه “سبق وأن تعامل مع تربية الأسود، وبالتالي فإن تربية النمر وترويضه ليس أمراً صعباً بالنسبة له”.

وأشار إلى أنه “بعد اقتناء النمر وتوفير مكان مناسب له سيعمل على جلب أنثى له من أجل التزاوج والتكاثر”، لافتاً إلى أن عائلته “لم تعارض شراء النمر واقتنائه وهم متحمسون أيضاً لذلك”.