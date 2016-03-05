الفنانة زينة تُقيم دعوى خلع ضد أحمد عز أمام محكمة الأسرة

تقدم دفاع الفنانة زينة، اليوم السبت، بطلب لمحكمة أسرة مدينة نصر؛ يطالب فيه بتطليق موكلته، من الفنان أحمد عز طلقة بائنة للخلع، مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية، وحددت جلسة 12 مارس الجارى لنظر أولى جلسات التسوية.

كانت محكمة مستأنف أسرة مدينة نصر قد قضت برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز، على قرار محكمة أول درجة بإثبات نسب توأم الفنانة زينة له، وتأييد حكم أول درجة.

كانت محكمة الأسرة بمدينة نصر قضت فى شهر يونيو الماضى بإثبات نسب صغيرى الفنانة زينة "عز الدين وزين الدين" إلى أبيهما المدعى عليه، أحمد عز الدين على عزت، وألزمته بالمصروفات ومبلغ 75 جنيهًا أتعاب المحاماة.

- رغم صدور حكم نهائى بالقضية.. 17 مارس.. نظر أولى جلسات عدم اعتداد الفنان أحمد عز بحكم إثبات نسب التوأم