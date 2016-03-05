وصول تيمور السبكى إلى محكمة جنح أكتوبر لمحاكمته فى قضية "سب سيدات مصر"

وصل، منذ قليل، إلى محكمة جنح أول أكتوبر تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لحضور ثانى جلسات محاكمته فى الاتهامات الموجهة إليه؛ بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج .

حضر السبكى وسط حراسة أمنية مشددة وسيارتى شرطة، وفور وصوله تم إيداعه بحجز المحكمة، تمهيدًا لبدء جلسة محاكمته فى القضية.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر إحالة تيمور السبكى إلى محكمة جنح أول أكتوبر، وتحديد جلسة اليوم السبت، لنظر أولى جلسات محاكمته على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج .

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وادعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحًا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارًا رسميًا عن تلك التصريحات .

وصول زوجة تيمور السبكى وأسرته المحكمة لحضور محاكمته بقضية "سب سيدات مصر"

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