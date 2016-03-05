السجن ١٥عامًا لـ«المستريح» وتغريمه ١٥٠مليون جنيه وإلزامه برد 266 مليون جنيه

عاقبت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار عبد الناصر أبو سحلي، اليوم السبت، حكمها رجل الأعمال أحمد مصطفي الشهير بـ”المستريح” المتهم بالاستيلاء على 53 مليون جنيه من أموال المجني عليهم بالحبس لمدة ١٥عاما وتغريمة ١٥٠مليون والزامة برد 266 مليون جنيه و342 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد طالبت بتحقيق القصاص العاجل على المتهم وتوقيع أقصى عقوبة عليه ووصفته بغاصب أموال واحلام الفقراء والبسطاء فأبدى المدعون بالحق المدني ودفاعهم إعجابهم بمرافعة النيابة ووقفوا وقفة شكر وتقدير للنيابة.

واستندت النيابة خلال مرافعتها إلى نص المادة 164 من قانون الجرائم الجنائية لتوافر ركني المادي والمعنوي في هذه الجريمة حيث ان المتهم قام بتلقي اموال المواطنين بناء على اتفاق مبرم بين الطرفين بغرض توظيف أموالهم مقابل فوائد متفاوته في مشاريع مختلفة في عدد مجالات منها السيارات والهواتف والعقارات.