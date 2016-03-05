وزير الداخلية يسمح لسجين بالخروج لتلقى العزاء فى والده

وافق اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على ملتمس أسرة المحكوم عليه عمرو عبد المنعم محمد، فى القضية رقم 5857/2013 جنايات أول الزقازيق بالسجن ثلاثة سنوات، بالخروج من محبسه بسجن (الزقازيق العمومى)؛ لتلقى واجب العزاء فى وفاة والده بمحل إقامته.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ذلك يأتى فى ضوء استراتيجية الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى الحفاظ على حقوق الإنسان وصيانة كرامته، وحرص وزارة الداخلية على الاهتمام بحقوق نزلاء السجون ورعايتهم تطبيقاً للمنهج الحديث للتنفيذ العقابى، وتحقيقاً للتواصل الاجتماعى بين النزلاء وأسرهم .

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