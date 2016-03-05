ضبط عامل وسائق سرقا 120بطارية بمساعدة أمين مخزن هيئة النقل بالقاهرة الجديدة

تمكن رجال مباحث فرقة القاهرة الجديدة، والمعينين خدمة الارتكاز الأمنى بمنطقة الجولف، من ضبط عامل وسائق بحوزتهما كميات من بطاريات السيارات تبين أنهم استولوا عليها من مخزن هيئة النقل العام بمساعدة أمين المخزن، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط أمين المخزن الهارب.

وبالفحص تبين أنهما كلا من "سيد ش ج" 19 سنة عامل ومقيم شبر، و"أحمد ا غ" 35 سنة سائق مقيم قليوب / قليوبية، حال استقلالهما السيارة رقم "و أ 4247" ماركة مازدا نقل زرقاء اللون "غير مبلغ بسرقتها"، وبحوزتهما 120 بطارية سيارة مختلفة الأحجام.

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما على المضبوطات من مخزن هيئة النقل العام الكائن بدائرة القسم بالاشتراك مع "منصور ص م" 38 سنة أمين المخزن مقيم قليوب و"جارى ضبطه".

وباستدعاء "جورج ع م" 50 سنة رئيس المخازن الرئيسية بالقطامية، مقيم دائرة قسم شرطة المطرية، تعرف على المضبوطات واتهمهما والهارب بالسرقة، والاستيلاء على المال العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخرى، والعمل على ضبط المهم الهارب.

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