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مجند شرطة يقتل نفسه بالخطأ أثناء لهوه بسلاحه الميرى بالمحلة

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مجند شرطة يقتل نفسه بالخطأ أثناء لهوه بسلاحه الميرى بالمحلة مجند شرطة يقتل نفسه بالخطأ أثناء لهوه بسلاحه الميرى بالمحلة
لقى مجند من قوة مديرية أمن الغربية ضمن خدمة تأمين نادى ضباط الشرطة بالمحلة حتفه اليوم، إثر إصابته بطلق نارى فى الوجه أحدث فتحة خروج من الرأس بسبب عبثه بسلاحه الميرى أثناء خدمته.

من جانبه أكد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، أن المجند القتيل كان يعبث بسلاحه الميرى أثناء خدمته، فخرجت طلقة أصابت وجهه وخرجت من رأسه أدت إلى مصرعه فى الحال، مشيرا إلى أن ذلك طبقا لشهادة زملائه فى الخدمة.

وأضاف مدير الأمن أن المجند سيتم ننقله إلى مسقط رأسه فى الفيوم لدفنه، وذلك بعد إنهاء إجراءات إخراج الجثة، واستخراج تصريح من النيابة بالدفن.


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