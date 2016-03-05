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الأمن العام يضبط 15 ألف هارب من أحكام و231 قطعة سلاح

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الأمن العام يضبط 15 ألف هارب من أحكام و231 قطعة سلاح الأمن العام يضبط 15 ألف هارب من أحكام و231 قطعة سلاح
وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام، حملات أمنية استهدفت الخارجين عن القانون، وحائزى السلاح والمخدرات.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 59 قطعة سلاح نارى، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وضبط 172 قطعة سلاح أبيض وضبط 243 قضية (184 اتجار، 59 تعاطى)، وضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 13 متهمًا ارتكبوا 26 حادثًا (6 نصب، 20 سرقة - 6 سيارات، 14 متنوعة).

وألقى القبض 77 متهمًا، مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وضبط عاطلين لممارستهما أعمال البلطجة وفرض السيطرة، و15886 هاربين من أحكام بينها "106 جناية، 7854 جزئى، 1587 مستأنف، 4772 غرامة 1547 مخالفة".


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