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عاطل يشعل النيران فى مخزن جلود ملك والده بسبب خلافات بينهما فى البحيرة

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عاطل يشعل النيران فى مخزن جلود ملك والده بسبب خلافات بينهما فى البحيرة عاطل يشعل النيران فى مخزن جلود ملك والده بسبب خلافات بينهما فى البحيرة
أشعل عاطل النيران، اليوم السبت، فى مخزن جلود ملك والده بناحية عزبة عقاب دائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة.

انتقل اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، لمكان البلاغ، وتبين نشوب حريق بمخزن جلود ملك "كمال . أ . م" بذات الناحية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، دون وقوع ثمة إصابات.

وبالفحص وسؤال مالك المخزن، اتهم "جمال. ك. أ" نجله عاطل، ومقيم عزبة عقاب بإضرام النيران فى المخزن لوجود خلافات عائلية فيما بينهما، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق فنيا، وجارى تحرير محضر بالواقعة .


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