أخبار عاجلة

كأس الكونفدرالية: تصريحات علي الطرابيلي رئيس بعثة المصري بعد لقاء كمبالا سيتي -
انفجار خط مياه بـ«الشيخ زايد» -
في أحد السعف.. تعلم طريقة عمل الصليب من الجريد - فيديو -
بعد الغارات الأمريكية.. برلماني: نشهد حرب عالمية على أراض عربية -
عضو بـ«صحة البرلمان»: متمسكون بزيادة مخصصات الصحة لـ3% -
«التحرش والاغتصاب» و«أكياس الدم» أزمات نشبت في غياب البرلمان -
«العرابي»: الضربة العسكرية في سوريا أنهت الوفاق الأمريكي الروسي -
«دفاع البرلمان»: الضربات الأمريكية على سوريا «خطوة متسرعة» -
الوفد يدين الهجوم الأمريكي على سوريا دون انتظار التحقيقات -
«مستقبل وطن» يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار لوقف الحرب بسوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

تأجيل محاكمة مدير مستشفى دريم لتسببه فى وفاة «مونتير ONTV» لجلسة 19 مارس

Google+ Print
تأجيل محاكمة مدير مستشفى دريم لتسببه فى وفاة «مونتير ONTV» لجلسة 19 مارس تأجيل محاكمة مدير مستشفى دريم لتسببه فى وفاة «مونتير ONTV» لجلسة 19 مارس

المحامى حسين عبد الحليم

نظرت اليوم جنح  محكمة 6 أكتوبر  الدعوى رقم 875 لسنة 2016 محاكمة مدير وطبيب مستشفى دريم لاتهامهم بالإهمال فى علاج المرحوم أكرم حسان المونتير بقناتى “دريم، وأون تى فى” مما أدرى لوفاته.

وشهدت الجلسة حضور المستشار القانونى لقنوات ontv، الأستاذ حسين عبد الحليم، والذى طلب الإدعاء مدنى فى  مواجهة المتهمين ومخاطبة وزارة الصحة بما تم من اتخاذه من إجراءات وانذارات صدرت فى مواجهة  مستشفى دريم  خلال فترة الواقعه وما بعدها .

وقد صرحت المحكمة بالطلبات للمحامى الحاضر عن ورثة المجنى عليه  وأجلت الجنحة للنظر الى جلسة 19 مارس القادم،  لاتخاذ اللازم بناءًعلى الطلبات المقدمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا