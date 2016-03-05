تأجيل محاكمة مدير مستشفى دريم لتسببه فى وفاة «مونتير ONTV» لجلسة 19 مارس

نظرت اليوم جنح محكمة 6 أكتوبر الدعوى رقم 875 لسنة 2016 محاكمة مدير وطبيب مستشفى دريم لاتهامهم بالإهمال فى علاج المرحوم أكرم حسان المونتير بقناتى “دريم، وأون تى فى” مما أدرى لوفاته.

وشهدت الجلسة حضور المستشار القانونى لقنوات ontv، الأستاذ حسين عبد الحليم، والذى طلب الإدعاء مدنى فى مواجهة المتهمين ومخاطبة وزارة الصحة بما تم من اتخاذه من إجراءات وانذارات صدرت فى مواجهة مستشفى دريم خلال فترة الواقعه وما بعدها .

وقد صرحت المحكمة بالطلبات للمحامى الحاضر عن ورثة المجنى عليه وأجلت الجنحة للنظر الى جلسة 19 مارس القادم، لاتخاذ اللازم بناءًعلى الطلبات المقدمة.