تقرير في الجول - هل ينضم المقاصة لـ3 فقط قهروا الأهلي مرتين بموسم واحد في آخر 20 سنة؟

عندما تهزم صاحب الأرقام القياسية فلقد حققت إنجازا، لكن إذا فزت عليه مرتين فلابد من رفع القبعة لك.

هل ينجح مصر للمقاصة في الفوز على الأهلي مجددا هذا الموسم في مباراة السبت؟

متصدر الدوري المصري الممتاز، الباحث عن استعادة لقبه المفقود الموسم الماضي يستضيف الفريق الفيومي على استاد برج العرب في الجولة الـ21 من المسابقة.

المقاصة تفوق في لقاء الدور الأول، يريد الفوز بلقاء الدور الثاني، أي فرق الكرة المصرية فعل هذا من قبل أمام الأهلي؟

ثلاثة

ثلاثة أندية فقط استطاعت قهر الأهلي مرتين في موسم واحد للدوري في آخر 20 سنة.

هي الزمالك والإسماعيلي والداخلية.

أما الفارس الأبيض ففعل ذلك حين توج باللقب موسم 2003-2004، فاز ذهابا بهدف جمال حمزة ثم إيابا 2-1 حين سجل بشير التابعي وعبد الحليم علي وأحرز محمد أبو تريكة أول أهدافه في مباراة القمة.

أما الدراويش فانتصروا على الأهلي ذهابا وإيابا موسم 2006-2007، 3-صفر بتوقيع عبد الله السعيد ومحمد فضل (2) في استاد القاهرة، ثم أحرز الأخير هدف الفوز في الإسماعيلية.

وكان الداخلية آخر من هزم الأهلي مرتين في موسم واحد للدوري، فاز بهدف أحمد تمساح ذهابا وبهدف لاما كولين إيابا الموسم قبل الماضي حين توج الفريق الأحمر بآخر ألقابه في المسابقة.