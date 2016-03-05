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مدرب أحمال الأهلي الجديد: وضعية اللاعبين الحالية جيدة

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مدرب أحمال الأهلي الجديد: وضعية اللاعبين الحالية جيدة مدرب أحمال الأهلي الجديد: وضعية اللاعبين الحالية جيدة

أبدى مايكل ليندمان مدرب الأحمال الجديد في الجهاز الفني للنادي الأهلي عن رضاه بحالة اللاعبين الحالية بدنيا.

ليندمان تولى مهمة الإشراف على لياقة اللاعبين البدنية مؤخرا في الجهاز الفني للهولندي مارتن يول.

وقال ليندمان في تصريحات للصحفيين: "أعمل مع اللاعبين وفق برنامج خاص وضعته ليكون مناسبا للفترة الحالية".

ليندمان أوضح "سنحاول عقد جلسات استشفائية مكثفة خلال الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات".

ليندمان أتبع "الحالة البدنية الحالية للاعبين جيدة، ولذلك فنحن نسعى للحفاظ على تلك الحالة، وفي المرحلة التالية سنضع برنامجا طويل الأمد لتنفيذه مع اللاعبين".

وأضاف "شاهدت كافة المستويات البدنية للاعبين وتابعتهم بشكل جيد خلال آخر 3 مباريات للفريق قبل قدومي، وأنا لا أعاني تماما في العمل مع هؤلاء اللاعبين".

وأتم "سعيد بالعمل في النادي الأهلي وهو النادي الأكثر تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، والذي يشجعه نحو 70 مليونا حول العالم.

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