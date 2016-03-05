رحيل النجمة الشابة جوي فيك بعد صراع مع السرطان

توفيت يوم الجمعة 4 مارس مغنية موسيقى الـ Country النجمة جوي فيك Joey Feek عن عمر ناهز 40 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكشف Rory زوج الراحلة، انها فارقت الحياة داخل منزلها في ولاية انديانا الأمريكية، قائلاً: "حلم زوجتي اصبح حقيقة.. انها في الجنة، السرطان رحل، الألم انقطع، وجميع الدموع جفت".

ولفت Rory، حسب ما ذكرت صحيفة People، الى ان شريكة حياته توفيت عند الساعة الثانية والنصف ظهراً، وكانت محاطة بأهلها ومحبيها.

وخلال الفترة المقبلة، أعلن Rory انه سينتقل مع ابنتهما Indiana الى منزلهم العائلي في Pottsville بولاية بنسلفانيا، حيث قال: "من الصعب جداً ان اكون هناك من دون جوي، لكن في الوقت نفسه، هي أرادت ان نعيش هناك.. ستبقى معنا أينما كنا".