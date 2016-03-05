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عبد العزيز عبد الشافي لن يسافر مع الأهلي إلى أنجولا

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عبد العزيز عبد الشافي لن يسافر مع الأهلي إلى أنجولا عبد العزيز عبد الشافي لن يسافر مع الأهلي إلى أنجولا

قرر عبد العزيز عبد الشافي رئيس جهاز كرة القدم في النادي الأهلي عدم السفر إلى أنجولا رفقة بعثة الفريق المتجهة لملاقاة ريكارتيفو.

ويلتقي الأهلي مع نظيره ريكارتيفو الأنجولي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" عدم السفر مع بعثة الفريق المتجهة إلى أنجولا، مفضلا البقاء في القاهرة لإنهاء بعض الأمور الخاصة بقطاع الناشئين، والتي تخلف عنها في الفترة السابق بسبب انشغاله بالفريق الأول.

وكان عبد العزيز عبد الشافي قد تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت خلفا لجوزيه بيسرو الذي رحل عن تدريب الفريق إلى نادي بورتو، قبل أن يتعاقد النادي مع مارتن يول.

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