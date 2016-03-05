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المخرج «شريف مندور»: شركتى أوبر وكريم أول تجربة تحترم القوانين بين طرفين فى مصر

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شريف مندور

شريف مندور

قال المخرج والمنتج السينمائى شريف مندور، إن تجربة شركتى أوبر وكريم، تُعد بمثابة أول تجربة تحترم القوانين بين طرفين فى ، فالسائق يقدم أفضل ما لديه من خدمة للزبون ولا يسعى لسلب أمواله، كما أن الزبون يعرف أن هناك أجرة محددة غير قابلة ففصال نظير تلك الخدمة، وهناك آلية للتقييم يعرفها الطرفين تؤدى للثواب والعقاب.

وأضاف “مندور” عبر منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، أن تلك الخدمة تحتوى مكان للشكوى فى حالة أى تقصير فى الخدمة ورد فعلا قوى لتصحيح الأخطاء، أى علاقة شفافة تحكمها قوانين واضحة والمواطن يأخذ حقه.

وتعجب المخرج السينمائى من قيام الشرطة بتقفى أثر السائقين وإلقاء القبض عليهم قائًلا : “المصيبة بقى لو الناس بدأت تطالب باقي مؤسسات الدولة بعلاقة شفافة يحكمها قانون واضح يطبق على الكل زي أوبر و كريم !! و نصحى في يوم نلاقي نفسنا دولة بجد” .

mandour

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