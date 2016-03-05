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وصول زوجة تيمور السبكى وأسرته المحكمة لحضور محاكمته بقضية "سب سيدات مصر"

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وصول زوجة تيمور السبكى وأسرته المحكمة لحضور محاكمته بقضية "سب سيدات مصر" وصول زوجة تيمور السبكى وأسرته المحكمة لحضور محاكمته بقضية "سب سيدات مصر"
وصلت منذ قليل، إلى محكمة جنح أول أكتوبر، زوجة تيمور السبكى أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعدد من أفراد أسرته ومحاميه لحضور ثانى جلسات محاكمته فى الاتهامات الموجهة إليه، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.

كان النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر إحالة تيمور السبكى إلى محكمة جنح أول أكتوبر، على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج.

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطىء، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات.

- اليوم.. استكمال محاكمة تيمور السبكى فى اتهامه بـ"سب وقذف سيدات مصر"

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مصر 365

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