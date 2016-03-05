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بدء محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر

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بدء محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر بدء محاكمة رقيب الشرطة المتهم بقتل سائق الدرب الأحمر
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة نظر أولى جلسات محاكمة رقيب الشرطة مصطفى محمود عبد الحسيب، فى قضية اتهامه بقتل أحد المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر مؤخرا، وذلك بمقر محكمة القاهرة الجديدة مع حضور المتهم وسط حراسة أمنية مشددة.

وطلب دفاع المتهم استدعاء طبيب التخدير الذى رافق المتهم قبل الوفاة، مشيرا إلى أن موكله كان فى حالة غير طبيعية، واعترض ممثل النيابة فى القضية على طلب الدفاع.


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